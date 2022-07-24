Yerebatan Sarnıcı, restorasyonun ardından törenle açıldı

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilse de zamanının ötesinde bir mekân Yerebatan Sarnıcı. İstanbul’un binlerce yıllık çok katmanlı tarihinden bugünlere ulaşan en önemli izlerden birisi. Yerebatan Sarnıcı Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekipleri tarafından tarihinin en kapsamlı restorasyonundan geçerek 22 Temmuz’da açıldı.

Hem de daha önce gitseniz bile ilk defa gidiyormuş deneyimi yaratacak çalışmalarla. Tepeden tırnağa yenilenen sarnıç, suların içinden çıkan hayaletleri andıran heykeller, ışıklı ve mekânla uyumlu sanat eserlerinin yer aldığı “Daha Derine” sergisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Açılışta yapılan ışık şovları da Mercan Dede’nin yine mekâna çok uyan konseri de davetliler üzerinde büyük bir etki bıraktı.

(“Daha Derine” sergisinden...)



NEDEN RESTORASYON?

Aslında sarnıcın restorasyon çalışmaları 2016 yılında başlamıştı. Ancak 2019’un sonuna kadar restorasyon kararı alınamaması nedeniyle restorasyon ilerlememişti... 2019 Yerel seçimlerinin ardından bugüne kadar çeşitli yenileme projelerine imza atan İBB Miras ekipleri, yüzde 10’u tamamlanmış restorasyonu 2020 yılında devraldı. Yapılan çalışmalarda sarnıcın beklenen İstanbul depremine de dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. İlk olarak güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Eski Yerebatan Sarnıcı, 1500 yıllık tuğlaların üzerinde yer alan, damlayan sularla ıslanmış betonarme yol aracılığıyla gezilen bir müzeydi. Sarnıcın sütunları kararmış, dikdörtgen kesitli gergi demirleri paslanmıştı. İBB Miras ekipleri tarafından betonarme yürüyüş yolu kaldırılarak yerine yapının kimliğiyle uyumlu çelik malzemeden oluşan yürüyüş platformu hazırlandı. Sütunlar artık ilk halini andıran şekilde tertemiz.

İMAMOĞLU SERT KONUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada AKP’ye yüklendi. İmamoğlu, “Kamu kurum kuruluşlarının yöneticilerini buraya davet etmiştik. Tahmin edebileceğiniz gibi davetimize cevap bile verilmedi. Bugün tam bu saatte Sayın Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla beraber İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin açılışını yapıyorlar. Beni yine her zaman olduğu gibi davet etmeyi unutmuşlar... Devletimizin, devletinin bir birimiyle yarıştığını herhalde dünyada ilk kez bize bu insanlar yaşatıyor” diye konuştu. İmamoğlu ayrıca, “150 günde 150 Proje adını verdiğimiz kampanyamızın ilk adımını burada atıyoruz” dedi.