Yerebatan Sarnıcı, restorasyonun ardından törenle açıldı
Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.
Yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilse de zamanının ötesinde bir mekân Yerebatan Sarnıcı. İstanbul’un binlerce yıllık çok katmanlı tarihinden bugünlere ulaşan en önemli izlerden birisi. Yerebatan Sarnıcı Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekipleri tarafından tarihinin en kapsamlı restorasyonundan geçerek 22 Temmuz’da açıldı.
Hem de daha önce gitseniz bile ilk defa gidiyormuş deneyimi yaratacak çalışmalarla. Tepeden tırnağa yenilenen sarnıç, suların içinden çıkan hayaletleri andıran heykeller, ışıklı ve mekânla uyumlu sanat eserlerinin yer aldığı “Daha Derine” sergisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Açılışta yapılan ışık şovları da Mercan Dede’nin yine mekâna çok uyan konseri de davetliler üzerinde büyük bir etki bıraktı.
(“Daha Derine” sergisinden...)
NEDEN RESTORASYON?
Aslında sarnıcın restorasyon çalışmaları 2016 yılında başlamıştı. Ancak 2019’un sonuna kadar restorasyon kararı alınamaması nedeniyle restorasyon ilerlememişti... 2019 Yerel seçimlerinin ardından bugüne kadar çeşitli yenileme projelerine imza atan İBB Miras ekipleri, yüzde 10’u tamamlanmış restorasyonu 2020 yılında devraldı. Yapılan çalışmalarda sarnıcın beklenen İstanbul depremine de dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. İlk olarak güçlendirme çalışmaları yapıldı.
Eski Yerebatan Sarnıcı, 1500 yıllık tuğlaların üzerinde yer alan, damlayan sularla ıslanmış betonarme yol aracılığıyla gezilen bir müzeydi. Sarnıcın sütunları kararmış, dikdörtgen kesitli gergi demirleri paslanmıştı. İBB Miras ekipleri tarafından betonarme yürüyüş yolu kaldırılarak yerine yapının kimliğiyle uyumlu çelik malzemeden oluşan yürüyüş platformu hazırlandı. Sütunlar artık ilk halini andıran şekilde tertemiz.
İMAMOĞLU SERT KONUŞTU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada AKP’ye yüklendi. İmamoğlu, “Kamu kurum kuruluşlarının yöneticilerini buraya davet etmiştik. Tahmin edebileceğiniz gibi davetimize cevap bile verilmedi. Bugün tam bu saatte Sayın Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla beraber İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin açılışını yapıyorlar. Beni yine her zaman olduğu gibi davet etmeyi unutmuşlar... Devletimizin, devletinin bir birimiyle yarıştığını herhalde dünyada ilk kez bize bu insanlar yaşatıyor” diye konuştu. İmamoğlu ayrıca, “150 günde 150 Proje adını verdiğimiz kampanyamızın ilk adımını burada atıyoruz” dedi.
Video Haberler
- Bilecik’te manavın etiketi dikkat çekti
- Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler
- 'Sokağa inen ayı kamerada'
- Emekli Danıştay hakimine şok karar
- Adana'dan yine çalınmasın diye getirdi Bursa'da çalındı
- Şok eden kedi saldırısı kamerada
- İstanbul'da feci olay: Kamyon gecekondunun üzerine uçtu
- Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte kapalı kapılar ardında konuşulanlar
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- İstanbul'dan Türkiye'yi tehdit ettiler!
- Danıştay'dan 'enflasyon' kararı
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- Erdoğan ile ilgili dikkat çeken yorum
- Selvi'nin sicili ortaya çıktı
- İstanbul'da fiyatlar uçtu: Yıllık 172 bin lira!
- Motorine indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar