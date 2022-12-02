Reuters: Esad, seçimlerden önce Erdoğan’la görüşmeyi reddetti

02 Aralık 2022 Cuma, 22:43

Geçen ay Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkıştıktan bir hafta sonra Suriye hakkında da açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile işlerin yoluna koyulabileceğini söylerek “Siyasette dargınlık olamaz” ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Erdoğan'ın Sisi ile el sıkışması ve Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakması tepkilere neden olmuş ve siyasetin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İngiliz haber ajansı Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Erdoğan ile görüşmeyi reddettiğini ileri sürüldü.

Şam hükümeti Erdoğan’ın olası bir görüşmeyi ‘seçim hamlesi’ olarak kullanacağını düşünürken; haber kaynakları Suriye tarafının, “Niye bedavadan seçim kazandırılsın ki?” dediği iddia edildi.

Reuters’a konuşan, Suriye’nin konudaki duruşu konusunda bilgisi olan üç kaynağın aktardığına göre Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birlikte Erdoğan’la üçlü zirve teklifini reddetti.

Kaynaklar, Şam’ın böyle bir toplantının, Erdoğan’ın önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimler öncesi desteğini artıracağına inandığını söyledi.

"ERDOĞAN’A NİYE BEDAVADAN SEÇİM KAZANDIRILSIN Kİ?"

Kaynaklardan biri, “Erdoğan’a niye bedavadan seçim kazandırılsın ki? Seçimlerden önce herhangi bir yakınlaşma olmayacak” diyerek, Suriye’nin dışişleri bakanları toplantısı fikrini de geri çevirdiğini sözlerine ekledi.

Diplomat olan bir kaynak, Suriye’nin ‘somut bir şey getirmediği takdirde böyle bir toplantıyı yararsız gördüğünü ve şimdiye kadar istedikleri şeyin Türk birliklerinin tamamen geri çekilmesi olduğunu’ söyledi.

"RUSYA DA BUNDAN FAYDALANIR"

Türkiye’nin konuya yaklaşımını bilen bir kaynaksa ‘çok da uzak olmayan bir gelecekte’ bir Esad-Erdoğan görüşmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Kaynak, “Putin yavaş yavaş bunun yolunu hazırlıyor. Suriye’de büyük bir değişimin başlangıcı olur ve Türkiye üzerinde çok olumlu etkileri olur. Rusya da bundan faydalanır. Birçok alanda gerginlik olduğu düşünülürse” dedi.