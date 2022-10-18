Reuters: Türkiye çatışmaları durdurmak için asker gönderdi
Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a karşı mücadele eden silahlı gruplar arasındaki çatışmaları bastırmak için Suriye'nin kuzey batısına asker konuşlandırdığını duyurdu.
Türkiye, Suriye’deki gruplar arasındaki çatışmaları durdurmak için bölgeye asker gönderdi.
Reuters’ın muhalif kaynaklar ve görgü tanıkları dayandırarak servis ettiği habere göre Türk tankları ve zırhlı araçları dün, Hayat Tahrir el Şam’ın (HTS) Ankara’nın desteklediği muhalif gruplardan aldığı Kafr Jana yakınlarındaki noktalara yerleştirildi.
Geçen hafta bölgede yaşanan çatışmaların ardından, Cumartesi günü çatışmaları sonlandıracak anlaşmaya varılmış ancak bu anlaşma bir gün sürmüştü. Türk ordusu ve güvenlik birimleri barış anlaşması koşullarının uygulanması için tarafları yeniden masaya döndürmeye çalışıyor.
Her iki taraf ile de temaslarda bulunan eski bir muhalefet yetkilisi olan Waiel Olwan Reuters’a yaptığı açıklamada, “Türkiye çatışmaları sonlandırmak, Tahrir el Şam’ın ilerlemesine son vermek ve tarafları barış anlaşması koşullarını uygulamak için masaya döndürmek için olaya müdahale etti” dedi.
Suriye’nin kuzey batısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde cihatçı militanlar ve nispeten milliyetçi gruplar arasında ideolojik farklılıklardan dolayı gerginlik artıyor.
Türkiye, HTS’nin isyancıların elinde bulunan bölgelerdeki kontrolünü artırmasından ve Suriye hükümetinden kaçan 3 milyon Suriyeli’nin yaşadığı bölgeye Moskova’nın saldırı düzenlemesinin önünün açılmasından endişe duyuyor.
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