Reyhanlı’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 01.03.2024 - 18:05

Güncelleme: 01.03.2024 - 18:05

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde Reyhanlı ilçesinde H.K. ve Y.K’nin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 69 adet captagon, 13 bin 115 TL nakit para, 1,72 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.