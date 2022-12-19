Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz yaşamını yitirdi
Çınar Yayınları'nın kurucusu ve yazar Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, 82 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Ilgaz, Çınar Yayınları’nın kurucusu ve sahibiydi.
AYDIN ILGAZ KİMDİR?
Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz'la birlikte kurdukları Çınar Yayınları'nı devam ettirmekteydi.
2004 yılında Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Sınıf' kitaplarıyla ilgili anılarını 'Sınıf'ın Efsanesi' başlıklı kitabında toplamıştı.
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