Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz yaşamını yitirdi

Çınar Yayınları'nın kurucusu ve yazar Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:28
Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz yaşamını yitirdi
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Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, 82 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Ilgaz, Çınar Yayınları’nın kurucusu ve sahibiydi.

AYDIN ILGAZ KİMDİR?

Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz'la birlikte kurdukları Çınar Yayınları'nı devam ettirmekteydi.

2004 yılında Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Sınıf' kitaplarıyla ilgili anılarını 'Sınıf'ın Efsanesi' başlıklı kitabında toplamıştı. 


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