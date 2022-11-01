Takeoff kimdir, kaç yaşında? Takeoff nasıl hayatını kaybetti?
ABD'li rapçi Takeoff hayatını kaybetti. Peki, Takeoff kimdir, kaç yaşında? Takeoff nasıl hayatını kaybetti?
ABD'li ünlü sanatçı Takeoff, erken yaşta hayatını kaybetti. Sanatçının ölümüyle birlikte yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ünlü sanatçının hayatından ayrıntılar...
TAKEOFF KİMDİR?
Asıl adı Kirshnik Khari Ball olan sanatçı, 18 Haziran 1994 tarihinde ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Lawrenceville ilçesinde dünyaya geldi. Amcası Quavo ve kuzeni Offset ile birlikte kurduğu hip hop ve trap müzik üçlüsü Migos'la tanınan Takeoff, dünya çapında oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Sanatçının solo olarak yayımladığı tek albüm The Last Rocket'tir.
TAKEOFF NASIL HAYATINI KAYBETTİ?
28 yaşındaki sanatçı, TMZ haber sitesinin bildirdiğine göre katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü. Silahlı saldırı, Takeoff kumar oynarken tartışma çıkması sonucunda gerçekleşti. Sanatçı vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo (amcası) ve Offset (kuzeni) de olay yerindeydi.
SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ
Yung Rich Nation (2015) - Migos ile
Culture (2017) - Migos ile
Culture II (2018) - Migos ile
Culture III (2021) - Migos ile
The Last Rocket (2018) - Solo
Only Built for Infinity Links (2022) - Quavo ile
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