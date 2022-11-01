Takeoff kimdir, kaç yaşında? Takeoff nasıl hayatını kaybetti?

01 Kasım 2022 Salı, 17:03

ABD'li ünlü sanatçı Takeoff, erken yaşta hayatını kaybetti. Sanatçının ölümüyle birlikte yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ünlü sanatçının hayatından ayrıntılar...

TAKEOFF KİMDİR?

Asıl adı Kirshnik Khari Ball olan sanatçı, 18 Haziran 1994 tarihinde ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Lawrenceville ilçesinde dünyaya geldi. Amcası Quavo ve kuzeni Offset ile birlikte kurduğu hip hop ve trap müzik üçlüsü Migos'la tanınan Takeoff, dünya çapında oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Sanatçının solo olarak yayımladığı tek albüm The Last Rocket'tir.

TAKEOFF NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

28 yaşındaki sanatçı, TMZ haber sitesinin bildirdiğine göre katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü. Silahlı saldırı, Takeoff kumar oynarken tartışma çıkması sonucunda gerçekleşti. Sanatçı vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo (amcası) ve Offset (kuzeni) de olay yerindeydi.

SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ

Yung Rich Nation (2015) - Migos ile

Culture (2017) - Migos ile

Culture II (2018) - Migos ile

Culture III (2021) - Migos ile

The Last Rocket (2018) - Solo

Only Built for Infinity Links (2022) - Quavo ile



