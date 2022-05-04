Devletin uçağıyla umre yapan gazeteci Hacı Yakışıklı, Cumhuriyet'i hedef aldı!

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 2018'den bu yana en ciddi krizlerden birinin çıkmasına yol açan Cemal Kaşıkçı davasının Riyad'a devredilmesinin ardından Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaret için gitmiş ve umre ziyareti de gerçekleştirmişti.

Erdoğan'ın umre ziyaretinde Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Diriliş Postası yazarı Murat Özer, BengüTürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, Star Gazetesi yazarı Yakup Köse'nin yer aldığı görülmüştü.



Konuyu Cumhuriyet'in haber yapması üzerine Hacı Yakışıklı ve Murat Özer sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Yakışıklı yaptığı açıklamada gazetemizi hedef aldı.

"İTALYA'YA, RUSYA'YA YAPILAN RESMİ ZİYARET GİBİ BİR ZİYARETTİ"

Yakışıklı, Twitter hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Suudi Arabistan ikili ve resmi bir ziyaret gerçekleşti. Başkan Erdoğan ve heyeti Suudi Arabistan Kralı Prens Muhammed Bin Selman ile ikili görüşmelerini gerçekleştirdiler. Burada odak noktası Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ikili ilişkileriydi. Yeni dönemi ilerleyen günlerde anlatacağız. Daha sonra Kabe ve Mekkede olmamız hasebiyle umre tavafı ziyaretini gerçekleştirdik. İftar ve sahur yemekleri vardı bunu da Suudi yetkililer devlet misafirhanesinde ikram ettiler.

Onlar da Türkiye'ye gelse biz de onlara elbette iftar ve sahurlarını ikram ederiz. Bu ziyaret tıpkı İtalya'ya, Rusya'ya, Brüksel'e, Azerbaycan'a yapılan resmi ziyaret gibi bir ziyaretti. Fakat bazı internet siteleri bunu "devletin parasıyla umreye gittiler" diye sözde haberleştirdiler.

"YENİ İFTİRA ÜRETİYORLAR"

Ben bu videoyu hani iftiralara cevap niteliğinde çekmiyorum ki onlar iftira atıyor. Fakat genelde cevabı yayınlamıyorlar. Bunu kalbiniz mutmain olsun ve gerçeği öğrenin diye Hacı kardeşiniz tarafından çekilmiş bir video olarak görün. Biz gittiğimiz ülkelerde otel masraflarını, yeme-içme masraflarını tamamen kendimiz ödüyor ve kurumlarımızdan bu masrafları alıyoruz. Tıpkı fabrikadaki mühendisin yurt dışına gittiği zaman masraflarını aldığı gibi. Kesinlikle devletin tek kuruş parasına halel gelmiyor. Devletten herhangi bir harcirah da almıyoruz. Olması gereken bu zaten. Ben bunu olağanüstü bir durum, biz büyük fedakarlık yapıyoruz şeklinde anlatmıyorum. Bu olması gereken durum ve bu şekilde gerçekleşiyor. Ama bu gerçeği bilmelerine rağmen her ziyaret sonrası "devletin parası bunlara harcanıyor" gibi iftira haberleri yapıyorlar.

Haberi yapanlarda "İşte o tırlardı" diyerek kendi devletini başka devletlere jurnalleyen başta sözde Cumhuriyet gazetesi, MİT mensuplarının mezarının yerini yayınlayacak kadar seviyesi düşen karanlık Oda Tv başta olmak üzere bu iftiraları yayıyorlar. Ha biz bu açıklamayı yapınca da yeni iftira üretiyorlar. Ama şunu bilin ki devletin tek kuruşuna halel gelmiyor zaten gelmemesi lazım. Biz hakikati söyleyelim, hakikat daima kazanır.

"BİZ 15 TEMMUZ'DA EFENDİLERİNE DİRENDİK"

Murat Özer ise, "Mekke yolculuğumuzda devletimizin tek kuruşunu harcamadığımızı adları kadar iyi bildikleri halde, yalanla gemilerini yürüttükleri için ahlaksızlığa doyamadılar.." dedi.

"Kudursunlar. Korkularını anlıyorum" diyen Özer, "Çünkü biz 15 Temmuz'da efendilerine direndik, teslim olmadık. Boyun eğmedik.. Korksunlar bizden. Çünkü biz Kabe'nin Rabbine her tavafta söz veriyoruz zulüm düzenlerini yıkmak için. İhramda sağ omzumuzu açıkta bırakıyoruz. Çünkü sağ elimizle selamlıyoruz yeryüzünün ilk mabedini. Sağ kolumuzu kaldırıp ant içiyoruz, Muhammed'in (s) yolunu sürdüreceğimize.. Korksunlar bizden! Çünkü tavafın ilk üç şavtında ayaklarımızı yere vurup, çalımla yürüyoruz. Meydan okuyor tüm müminler, emperyalist zalimlere.." ifadelerine yer verdi.

Özer açıklamasının devamında şunları belirtti:

"Nefret ediyorlar bizden. Etsinler! Çünkü biz Afrikalı köle bir kadının, Hacer'in eteklerinin (hicr) etrafından dolanıyor, tüm mazlumların dostu olduğumuzu ilan ediyoruz dünyaya.. Muhacirin, mazlumun tek dostu biziz! Bizim ellerimizle kurulacak yepyeni ve adil dünya. Sevmiyorlar bizi. Sevmesinler! Çünkü biz de kıyamete kadar tüm firavunlara, Suriye'de, Irak'ta masumları vahşice katledenlere, PKK'ya ve onların yoldaşlarına düşman olacağız!"