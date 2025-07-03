Rize'ye giderken düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Ölü ve yaralı var!

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı’na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, dün saat 18.00 sıralarında Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda kaza kırıma uğradı. Pilot Mehmet Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.





"YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ"





Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti.





UÇAK ENKAZINA ULAŞILDI





Rize’nin yanı sıra Erzurum ve Bayburt’tan gece boyu sürdürülen çalışmalar kapsamında, Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda araç yolu bulunmayan bölgeye yaya olarak ulaşan JAK ekipleri, saat 06.30 sıralarında uçağın enkazına ulaştı. Ekiplerin kontrollerinde dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yolcu Hicran Kaya ise yaralı bulundu. Ekipler, Demirci’nin cansız bedeninin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlattı.





ULAŞMA ANLARI KAMERADA





Kurtarma operasyonu bölgede sürerken ekiplerin uçak enkazına ulaşma anları ise JAK ekipleri kamerasına yansıdı. Bölgede oluşturulan kriz merkezindeki Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ile görüntülü koordinasyon kuran JAK ekiplerinin kayda aldığı görüntülerde, bölgede sisli havanın hakim olduğu, uçakta kanlar içinde kurtarılmayı bekleyen Hicran Kaya’nın el salladığı, Mehmet Demirci’nin ise hareketsiz olduğu yer aldı.





VALİ BAYDAŞ’TAN AÇIKLAMA





Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, enkazına ulaşılan uçakta yaralı bulunan Hicran Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun ise hayatını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:





"Dün akşam saatlerinde 18.00 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar’dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı’na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları’nın zirvesinde bir yerde ulaştılar. Çok yoğun bir yağış var. Hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Arkadaşlarımız 06.24 itibariyle ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar. Enkazın olduğu bölgedeler. Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk. Sağlığı yerinde görünüyor. Onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde. Şimdi arkadaşlarımız hem yaralı yolcuyu hem de bütün oradaki ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek üzere çalışacaklar. Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar."





Geçmiş olsun dileklerinde bulunarak ekipleri tebrik eden Vali Baydaş, "Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar. Biz de buradayız. İnşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyerek, saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar" diye konuştu.





"PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI"





Öte yandan Pilot Mehmet Demirci’nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci’nin Rize’de yolcusu Hicran Kaya’yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi. Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere görüntü vererek açıklamalarda bulunmuştu.