Rize'de denizde cansız beden bulundu
Rize'de bir kişinin denizde cansız bedeni bulundu. Cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Rize'de sabah saatlerinde deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından kıyıya çıkartılan kişinin ölü olduğunu belirledi.
Alipaşa Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde denize giren Osman Yılmaz'a (37) ait olduğu belirlenen cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- Özkan Uğur'a veda: 'Birlikte yaşlanacağız sanıyordum'
- TBB, KDV ve ÖTV zamlarının iptali için dava açtı
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Ünlü şefe çalışanlarından darp
- Canan Karatay'a tepki
- Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?
- Boğaziçi'ndeki köpeklerle ilgili yeni karar
- Öztrak'tan 'sızdırılan' video için açıklama