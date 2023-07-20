Rize'de denizde cansız beden bulundu

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:24

Güncelleme: 20.07.2023 - 11:47

Rize'de sabah saatlerinde deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından kıyıya çıkartılan kişinin ölü olduğunu belirledi.

Alipaşa Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde denize giren Osman Yılmaz'a (37) ait olduğu belirlenen cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.