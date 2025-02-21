Rize'de 'kar' esareti! Ambulans kara saplandı: 94 köy yolu kapalı...

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:50

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:50

Doğu Karadeniz'de kar yaşamı olumsuz etkiledi. Rize'de gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Özellikle sahil kesiminde etkisini gösteren kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar nedeniyle 12 ilçede 94 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

AMBULANS KARA SAPLANDI

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Pazar ilçesinde de vaka için yola çıkan ambulans kara saplandı.

Bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, halatla iş makinesine bağladıkları ambulansı eğimli yoldan indirdi. Zorlu yolculuğun ardından ulaşılan hasta, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.