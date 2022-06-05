Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi.
Jandarma Komutanlığı öncülüğünde JAK, AFAD, AKUT, deniz polisi ve sağlıkçılardan oluşan 50 kişilik ekip, Galer Düzü mevkisinde 3 Haziran'da fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek dereye düşen Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i (49) arama çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler çalışmalarını, Galer Düzü ile Çamlıhemşin arasındaki yaklaşık 22 kilometre mesafede gerçekleştirdi.
Suyun bulanıklığı, debisinin yüksekliği ve zaman zaman etkili olan sis sebebiyle dereye giremeyen ekipler, henüz sonuca ulaşamadı.
Öte yandan Zaid'in arkadaşları da arama çalışmalarını takip etti.
Çalışmaları izleyerek yetkililerden bilgi alan Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Bu mevsimlerin derelerin en coşkulu zamanları olduğuna dikkati çeken Çeber, "Vadilerimiz de çok hırçın vadilerdir. İnsanların, turistlerin yol boyunca asılı uyarı işaretlerine, levhalarına, özellikle yöre insanı ve rehberlerinin uyarılarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Doğanın ve coğrafyanın fiziki şartlarına uygun, tedbirle hareket etmemiz lazım. Özellikle fotoğraf, görüntü ve özçekim için turistlerin şartları biraz zorlandığını gözlüyoruz ve böyle üzücü olaylara bunlar neden oluyor." diye konuştu.
Vali Çeber, kaybolan Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i arama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:
- Bölgede hala karların erimediği yerler var. Dere güzergahında bunlar
görülüyor. Altından derenin aktığı 10 metre kalınlığında kar tabakaları var. Bu
dereler çok büyük vadilere iner ve çok büyük kayaların altından geçer. Buralara
ekiplerimizin inmesi de tehlikelidir. Arama kurtarma ekiplerimizin de can
güvenliğini düşündüğümüz için onlar gerekli materyallerle inebildikleri
noktalarda dereye inerek arama kurtarma çalışmalarını titiz bir şekilde devam
ettiriyoruz.
Çeber, kayıp Ummanlı turiste ait herhangi bir emareye ulaşılamadığını sözlerine ekledi.
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