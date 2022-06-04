Dicle Nehri'ne giren iki çocuk kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

AA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:51
Dicle Nehri'ne giren iki çocuk kayboldu
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Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz (13) Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi ve polisin, iki çocuğun bulunması için yürüttüğü çalışma sürüyor.


Şırnak Dicle Nehri kayıp Çocuk

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