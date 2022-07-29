Rize'de iki dolmuş kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

29 Temmuz 2022 Cuma, 14:05

Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda; M.R.B. yönetiminde 53 M 0340 plakalı şehir içi dolmuşu ile Y.Z.T. idaresindeki 53 M 0503 plakalı dolmuş, RTEÜ Eğitim ve Araştıma Hastanesi yokuşunda kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.