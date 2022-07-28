TEM'de korkunç kaza: Buradan yaralı çıktı
Büyükçekmece'de hafriyat yüklü kamyon otomobilin üstüne devrildi. Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, zamanla yarışılarak araçtan sağ kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.
Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 09.30 sıralarında 34 FAH 168 plakalı hafriyat yüklü kamyonun şoförü şerit değiştirmek istedi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, sol şeritteki 34 BYH 999 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Toprak altında kalan otomobildeki sürücü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri toprak altındaki otomobilde sıkışan sürücüyü, araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Bilinci açık olan sürücü, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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