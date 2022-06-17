Rize'de iş cinayeti: Havalandırma boşluğuna düşerek öldü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 6'ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ayder Yaylası'nda kalıp işçisi olarak çalışan Ordu'nun Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Emrah Gül (36), çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğuna düştü.
Havalandırma boşluğuna düşen Gül'ü fark edenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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