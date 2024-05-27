Rize'de IŞİD operasyonu: 4 zanlıdan biri tutuklandı

Rize'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:08
Rize'de IŞİD operasyonu: 4 zanlıdan biri tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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