Düzce’de IŞİD operasyonu!

Düzce'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:29
Düzce’de IŞİD operasyonu!
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve 3 bin 820 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


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