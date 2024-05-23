Düzce’de IŞİD operasyonu!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:29

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:30

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve 3 bin 820 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.