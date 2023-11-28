Rize'de kar nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de 26 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:01
Rize'de kar nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı
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Rize'de yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İkizdere'de 20, Çamlıhemşin ilçesinde ise 6 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıhemşin'in yüksek mahallelerinde de belediye ekipleri karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.


Rize kar yağışı Kar köy yol

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