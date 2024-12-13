Rize'de motosiklet ve otomobil çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı

Rize’de karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Rize'de motosiklet ve otomobil çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:37

Feci kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Mermerdelen Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Rize yönüne gelen Taha Cebir yönetimindeki 53 ADH 027 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Recep D. idaresindeki 53 DA 102 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Taha Cebir, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Cebir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Rize

İlgili Haberler

Çaykur Rizespor turu son dakikalarda aldı!

Çaykur Rizespor turu son dakikalarda aldı!
Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Rize’de feci kaza... Uçuruma yuvarlanan araçta can verdi!

Rize’de feci kaza... Uçuruma yuvarlanan araçta can verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler