Rize'de motosiklet ve otomobil çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 13.12.2024 - 17:38

Feci kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Mermerdelen Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Rize yönüne gelen Taha Cebir yönetimindeki 53 ADH 027 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Recep D. idaresindeki 53 DA 102 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Taha Cebir, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Cebir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.