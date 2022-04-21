Rize'de otogar yapımı için acele kamulaştırma kararı
Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Rize'de otogar yapımı için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. şehrin acil ihtiyacı olan otogarın yapımı amacıyla merkeze bağlı Çiftekavak mahallesi sınırları içerisinde yer alan iki ayrı taşınmaz Rize Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Söz konusu karar, Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince verildi.
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