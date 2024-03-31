Rize'de seçimi kim kazandı? Rize Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Rize yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:59

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:01

Rizeliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Rize'de seçimi hangi aday kazandı?

Türkiye'de 61 milyondan fazla seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyla oy kullanma süreci sona erdi.

RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Rize Belediye Başkanı olmak için AKP'den Rahmi Metin, CHP'den Necati Topaloğlu, DEM Parti'den Semanur Akar-Nurettin Aydın, İYİ PARTİ'den Köksal Toptan, Saadet Partisi'nden Muhammet Yıldız, YRP'den Cemil Çolak, DEVA'dan Pınar Kuk İslamoğlu, HÜDAPAR'dan Hasbi Karabulut, DSP'den Ersan Yılmaz, Zafer Partisi'nden Gökhan Akyıldız, Memleket Partisi'nden Attila Kayhan , BTP'den Hasan Peçe, AP'den Recep Köse, Millet Partisi'nden Aykut Yalçınkay, ABP'den Oktay Balcı, YTP'den Mustafa Özşeremet, HKP'den Deniz Sarıkaya, HAK-PAR'danHamdiye Şeşeoğulları, TKH'den Yeter Türkeş Çevi aday olarak gösterildi.

RİZE'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Rize 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.