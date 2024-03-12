Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Rize'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:39
Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde bir otomobilde yaptıkları aramada 217,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.T.K. ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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