Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Rize'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde bir otomobilde yaptıkları aramada 217,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.T.K. ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Cenazede fotoğraf ısrarı: Şener Şen tepki gösterdi!
- '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'