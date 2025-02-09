Rizeli gelin ile Çinli damat Çayeli'nde evlendi
Ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan Rizeli Neslihan Korkmaz ve Çinli Tuo Taha, Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen düğünle evlendi. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin kıydığı nikahta, damat Tuo Taha'nın horon performansı davetlilerden büyük alkış aldı.
Rizeli Neslihan Korkmaz ve Çinli Tuo, üç yıl önce internet üzerinden tanışarak birbirlerine aşık oldu. Türkiye'ye gelen Tuo, Müslüman olup adını Tuo Taha olarak değiştirerek Neslihan Korkmaz ile evlenme kararı aldı. Çift, Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.
Çiftin nikahını kıyan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, evlilik cüzdanını gelin Neslihan Korkmaz’a vererek, “Gidip de nikah cüzdanını elin Çinlisine verecek değiliz. Kendi kızımıza vereceğiz herhâlde” diyerek salondakileri güldürdü.
Rize düğünlerinin vazgeçilmezi olan horon, Çinli damadı da içine çekti. Düğüne katılan davetlilerle birlikte horon oynayan Tuo Taha, sempatik tavırlarıyla beğeni topladı. Çiftin düğünü renkli görüntülere sahne olurken, törene katılanlar eğlenceli anlar yaşadı.
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