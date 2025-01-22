Afyonkarahisar'da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var...
Afyonkarahisar’da devrilen tur otobüsündeki 3 Çinli turist hafif yaralandı.
Dinar ilçe çıkışında saat 10.30 sıralarında, Çin uyruklu 18 turistin bulunduğu 35CJU7 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hafif şekilde yaralanan 3 Çinli turist Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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