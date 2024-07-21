Rodos diye kandırıp ıssız koya bıraktılar!

İnsan kaçakçıları tarafından Yunanistan’ın Rodos adası diye karadan ulaşımın bulunmadığı bölgeye bırakılan 20 kaçak göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 20:39
Rodos diye kandırıp ıssız koya bıraktılar!
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Marmaris Kadırga Burnu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup kaçak göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti. 

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi kayalar üzerindeki 20 kaçak göçmeni bota alarak kurtardı.


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