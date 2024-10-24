Cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturmada son durum ne?

Yayınlanma: 24.10.2024 - 13:17

Güncelleme: 24.10.2024 - 13:36

Van’da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ön otopsi raporu hazırlanan Kabaiş’in adli tıp kurumu raporunun önümüzdeki günlerde hazırlanması bekleniyor.

BBC Türkçe’ye konuşan Rojin’in babası Nizamettin ve annesi Aygül, kızlarının intihar etmiş olduğuna inanmadıklarını söylüyor.

BBC Türkçe’nin görüştüğü Van Barosu Başkanı, aynı zamanda ailenin avukatı olan Sinan Özaraz ise intihar dışındaki diğer şüphelerin de araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Özaraz, mevcut durumda bir kanıya varmanın yanlış olduğunu, adli tıp kurumu raporunun da aralarında olduğu bazı raporların dosyaya gelmesini beklediklerini belirtiyor.

YURTTAN AYRILDIKTAN SONRA HABER ALINAMADI

21 yaşındaki Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde ilk senesini okuyordu.

Üniversite için yaşadığı Diyarbakır'dan Van'a gitmiş ve kampüsteki Seyyid Fehim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşmişti.

Yurt, Van Gölü sahiline çok yakın bir noktada yer alıyor.

Kabaiş 27 Eylül akşamı, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra yakınlardaki göl kıyısına gitti ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Akşam yurda gelmeyen Kabaiş'ten ertesi gün de haber alınamadı.

Yetkililere haber verilmesinin ardından arama çalışmaları başladı.

Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim’de, yani kaybolduktan 18 gün sonra Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu.

Genç kadının cenazesi memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi.

Getty Images Rojin Kabaiş için Diyarbakır'da düzenlenen bir gösteri

'TESPİTİ NET OLMAYAN BULGULAR VAR'

BBC Türkçe'ye konuşan avukat Özaraz, bazı basın-yayın organlarında ön rapordaki "Darp yoktur" sonucuna istinaden çıkan intihar haberlerini yanlış bulduklarını söylüyor.

Şu andaki verilerle ölüm nedenine dair bir kanaate ulaşmanın mümkün olmadığını belirtiyor.

Özaraz, ancak dosyaya girmesini bekledikleri bazı raporlarla bir kanıya ulaşabileceklerini savunuyor:

“Ön raporda tespiti net konulamayan bulgular var. Bu da nihai raporla kesinleşecek bir durumdur. Adli tıp kurumunun nihai raporunda ölüm sebebi, ölüm saati, suda ne kadar kaldığı, darp olup olmadığı gibi bulgular biraz netlik kazanacak.

“Halen dahi telefon çözümlemesi de gerçekleşmedi. Ayrıca çevre kamera görüntüleri daha tamamlanmış değil.”

Rojin’in cansız bedenin bulunduğu nokta, kaybolduğu yerden yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta.

Avukat Özaraz, “İntihar bile olsa kampüste boğulan birinin Mollakasım tarafına su tarafından götürülebilme ihtimalinin Van Gölü’nün su akış yönlerine uyumlu olup olmadığı noktasında rapor alınması gerektiğini de söyledik ve bu talebimizi savcılığa da bildirdik. Bu hususun da netleşmesi lazım” diye konuşuyor.

“Tabii şunu da kaçırmamak lazım. İntihar olması halinde 'Yurt görevlilerinin ihmali var mı ve intihara teşvikte başka birilerinin etkisi var mı?' sorularının da araştırılması gerekir” diyen Özaraz, etkili soruşturma çağrısı yapıyor.

AİLE İNTİHAR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR

BBC Türkçe’ye konuşan Rojin’in babası Nizamettin ve annesi Aygül, kızlarının intihar etmiş olduğuna inanmadıklarını belirtiyor.

Rojin kaybolmadan kısa süre önce kendisiyle telefonda görüntülü konuştuklarını belirten anne Aygül Kabaiş, “Konuştuk, keyfi yerindeydi. Markete gidip kahve alacağını söyledi. Öyle kapattık” diyor.

Anne Kabaiş, "Kızlarının çok akıllı olduğunu, çocukları çok sevdiğini, onun için ana okulu öğretmeni olmak istediğini, Van’a gittikten sonra kendisi ile sürekli konuştuğunu, keyfinin yerinde olduğunu" söylüyor.

Baba Nizamettin Kabaiş de "kızlarında bir sorun sezmediklerini, intihara inanmadıklarını" belirtiyor:

“Onu Van’a kendim götürdüm. Birlikte çarşıda yemek yedik. Keyfi yerindeydi.”

Baba Kabaiş, kendilerinde şüphe uyandıran izlenimlerini şöyle açıklıyor:

“Oradaki su diz kapağına bile gelmiyor. Ayrıca suda aramalar yapıldı, helikopterler ve dalgıçlar çalıştı. Neden hemen bulunamadı? Bir de cenaze, akıntı ile ters yöndeki bir yerden, 24 kilometre ileriden çıkıyor.”

“Bir genç kız intihar edecek olsa oda arkadaşına 'Gel beraber gidip çakıltaşı toplayalım' der mi? Yemekten sonra gitmiş. Cebine kek koymuş, su koymuş.”

Baba Kabaiş ayrıca yurt yönetimine de tepki gösteriyor:

“Yurttan da şikayetçiyim. O gece Rojin yurda dönmemiş. Gece boyu gitmiyor. Yurt, bunu belirleyip karakola, bana haber vermiyor. Ertesi sabah da aramıyorlar. Ancak ertesi gün öğlene doğru beni aradılar.”

Anne ve baba olayın aydınlatılması çağrısında bulunuyor.