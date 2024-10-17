Bakan Göktaş’tan Rojin’in ailesine taziye telefonu

Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:44

Güncelleme: 17.10.2024 - 13:44

Van’da 27 Eylül’de kaybolan ve daha sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cenazesi, dün Diyarbakır’da toprağa verildi.

Bakan Göktaş, kızlarını kaybeden acılı aileyi arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Baba Nizamettin Kabaiş ile görüşerek üzüntüsünü ifade eden Göktaş, ailenin yanında olduğunu ve konunun takipçisi olacağını vurguladı.