Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatından 2 kişi için gözaltı ve DNA talebi

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş'in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025 tarihli raporu dosyaya girdi.

Raporda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. Aralarında üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiden DNA örneği alındı.

REKTÖR VE YEĞENİNDEN DE DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un başvurusu üzerine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den de 5 Mayıs'ta DNA örneği alındı. Daha sonra avukatlar tarafından savcılığa başvurularak rektör ve yeğeninden saç, kıl ve tükürük örneklerinin de alınması talep edildi.

2 KİŞİ İÇİN GÖZALTI TALEBİ

Dosyada yaptıkları incelemenin ardından yeni bir başvuruda bulunduklarını belirten ailenin avukatı Şahin Cangüleç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şüpheli olduğunu değerlendirdikleri 2 kişinin gözaltına alınması, olayla bağlantılarının araştırılması ve bu kişilerden DNA örneği alınması için talepte bulunduklarını söyledi.

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Rojin Kabaiş soruşturmasında aylardır açılamayan cep telefonuna ilişkin yeni bir uzman mütalaası dosyaya girmişti.

Cumhuriyet’in ulaştığı mütalaada, Kabaiş’in kaybolmasının ardından Google hesabına erişildiği ve “cihaz silme” işlemi yapıldığı belirtilirken, kayıtlarda Van bağlantılı bir IP adresi ile Çekya’da görünen başka bir IP adresi dikkat çekmişti.