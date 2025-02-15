Roma dönemine ait büstü satmak isteyen 2 kişi yakalandı

Aydın’da Roma döneminden bir soyluya ait olduğu değerlendirilen büstü satmak isteyen 2 şüpheli, yakalandı.

Roma dönemine ait büstü satmak isteyen 2 kişi yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:03

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, Roma döneminden bir soyluya ait olduğu değerlendirilen büstü 20 bin dolara satmak isteyen 2 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kırsal Başaran Mahallesi'nde, 2 şüphelinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucu adresleri belirlenen H.K. ve İ.K.’nın evine akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda Roma döneminde bir soyluya ait olduğu değerlendiren büst ele geçirildi. 2 şüphelinin büstü 20 bin rolara satmaya çalıştıkları öğrenildi. Büst, Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken; 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 


Etiketler: #roma #Roma Dönemi

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