Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi

Amasya'da mahalle bekçileri, kamyonetin kasasında 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:25
Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi
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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri gece devriye görevi sırasında semt pazarı alanından sesler gelmesi üzerine park halindeki bir kamyonette bulunan 3 kişinin yanına gitti.

Şüphe üzerine kamyonetin kasasını kontrol eden bekçiler, 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından B.S., F.U. ve R.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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