Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi
Amasya'da mahalle bekçileri, kamyonetin kasasında 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri gece devriye görevi sırasında semt pazarı alanından sesler gelmesi üzerine park halindeki bir kamyonette bulunan 3 kişinin yanına gitti.
Şüphe üzerine kamyonetin kasasını kontrol eden bekçiler, 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından B.S., F.U. ve R.H. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL anketinde AKP'ye kötü haber
- Valilikten açıklama geldi
- Pep Guardiola'dan Arda Güler yorumu
- Özgür Özel’den ilk yorum geldi!
- ABB'ye 'Togo' kıskacı
- Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara kötü haber
- Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu
- MSB kaynakları 'skandalı' doğruladı!
- Tamamı tutuklandı
- Merkez Bankası yine 'pas' dedi