‘Romanlar Konfederasyonu Başkanı 400 kişiyi dolandırdı’ iddiası
Merkezi Kocaeli’de olan turizm acentesi sahibi Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve ekibinin umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.
Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar’ın sahibi olduğu turizm acentesinin Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerde umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.
Sakarya’da umreye gitme zamanının geçmesi üzerine durumdan şüphelenen bazı yurttaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kişi başı yaklaşık 25 bin lira veren ve mağdur olan kişilerle görüşmek için Sakarya’ya gelen Çokyaşar ile 4 kişi toplantı yaptığı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edilirken geçtiğimiz senelerde de Çokyaşar hakkında aynı suçtan işlem yapıldığı öğrenildi.
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