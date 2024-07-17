Röportaj Adam: Psikoloğa Trump, Sarıgül falan anlatsam...
'Röportaj Adam' ismi ile tanınan İnternet Fenomeni Mahsun Karaca, dün gece dolaşıma sokulan ve Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin kendisinin alıntılanması üzerine yanıt verdi.
Sosyal medya platformu X'te CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen görüntüler dolaşıma sokuldu. Sarıgül, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.
Öte yandan sosyal medyada bir kullanıcı Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca ile Mustafa Sarıgül'ün daha önce çekilmiş bir videosunu paylaşarak, Karaca'yı etiketledi.
Röportaj Adam etiketlemeye tepki göstererek küfürlü yanıt verdi:
"Yemin ediyorum beni tanımayan psikoloğa Ronaldo, Trump, Sarıgül falan anlatsam kutu kutu z.. yazar bu o. delirmiş ne anlatıyor diye"
DAHA ÖNCE TRUMP VE RONALDO İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
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