Röportajda Nevşin Mengü'yü kesip yerine Ersin Düzen'i koymuşlardı: Kanalın sahibinden açıklama geldi

Yayınlanma: 13.08.2024 - 18:58

Güncelleme: 13.08.2024 - 18:58

Voleybolcu Naz Aydemir Akyol'un röportajının yeniden kurgulanarak 343 Digital kanalında kullanılması dair açıklama yapan kanal sahibi İbrahim Seten, röportaja Ersin Düzen'in montajlanmasından Nevşin Mengü’nün haberdar olduğunu belirtirken bilgi vermedikleri için Akyol'dan özür diledi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuşan Seten, şunları söyledi:

"Olayı şöyle özetleyeyim. Biz Nevşin Mengü ile futbol dışı bir program için anlaşma yapmıştık. Röportajlar yaptık. Röportajlardan sonra bir sponsor kaynaklı, takvim kaynaklı aksamalar oldu. Sonunda röportaj devam etti ama o program Nevşin’in programına uymadı. Voleybolcularla 3 tane röportaj yaptık. O şartlar da Nevşin’e uyacak şartlar değildi. Günün sonunda elimizde 5 tane Nevşin’in röportajı oldu. Orada kendi açımızdan ben şöyle düşünüyorum: İçerik bizim içeriğimiz. Bunun Nevşin’le yapılması, başkasıyla yapılması önemi olmayabilir... Önemli olan konuk kanal olarak felsefemiz şu: Konuğun söylediğini esas alıyoruz. Ben bile röportaj yaparken kanalın sahibi olarak kendimi göstermiyorum. Burada içerik önemli.

Nevşin ile konuştuk. Ya diğer beş tane videoya Nevşin’i monte edecektik. Nevşin ile konuşarak böyle bir yol seçtik. Burada kim olabilir, Ersin Düzen olmuş. Sorular değişmiyor, konuğun söyledikleri değişmiyor, kanal değişmiyor. Hatalar silsilesi varsa da en önemli hatamız, biz bunu yaparken Naz hanımdan izin almamışız. Bunun için Naz Aydemir Akyol’dan ve ailesinden özür dilerim. Kendini Abdi İpekçi sanan, olduğundan daha farklı göstermeye çalışan, bundan faydalanmaya çalışan çok insan olduğunu gördüm. Had bildirmek, içinden geçmek için çok uğraşasım yok."