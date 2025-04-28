RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den A Haber yanıtı: 'Yayınları inceleniyor'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:39

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:52

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, 24 Mart'ta "Gece Ajansı" programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir konuşmasının kasıtlı olarak kesilerek ekrana getirildiği, bu şekilde kin ve nefret uyandıracak şekilde yayın yapıldığı gerekçesiyle A Haber'e ilişkin değerlendirme raporu hazırlanmasını ve kurul gündemine taşınmasını istemişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Keser'in başvurusuna ilişkin A Haber'e ilişkin inceleme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"'A HABER' logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 22 Mart 2025 tarihinde yayınlanan 'Gece Ajansı' isimli programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Saraçhane Meydanı'nda yaptığı konuşmasının belirli bir bölümü ekrana getirilerek bağlamından kopartıldığı, bunun üzerinden program sunucusu ve konukları tarafından hedef gösterildiği ve böylece 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ihlal edildiğine dair ilgide yer alan başvurunuz incelenmiştir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna verilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, programları yayınlandıktan sonra ilgili Kanun hükümlerine uygunluk açısından denetlemekte olup Üst Kurulun programlara yayından önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınları düzenli olarak Üst Kurul Uzmanlarımızca titizlikle takip edilmekte, 6112 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olduğu değerlendirilen yayınlar için rapor düzenlenmekte ve bu raporlar ile yayın kopyaları Üst Kurulca değerlendirilerek gerektiğinde aynı Kanun'un 32. maddesi hükümlerine göre kuruluşlara uyarı, idari para cezası, katalogdan çıkarma, program durdurma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali şeklindeki müeyyideler hukuki sürecin tamamlanması ile uygulanmaktadır.

''YAYINLARI İNCELENMEKTEDİR''

'A HABER' logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun ilgide kayıtlı başvurunuza esas teşkil eden yayınları ile birlikte diğer yayınları da incelenmektedir."