RTÜK Başkanı Şahin'den televizyonlara 'gıda fiyatları' uyarısı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenleri ve yorum programlarında gıda fiyatları konusunu işleyen televizyon kanallarını uyardı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 15:23
RTÜK Başkanı Şahin'den televizyonlara 'gıda fiyatları' uyarısı
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Son dönemlerde yaşanan gıda fiyatlarındaki sert yükselişin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den televizyon kanallarına 'yayın ayarı' geldi. 

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını taşımları son derece önemlidir. Kamuoyuna yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı yasanın ilgili hükümleri uygulanacaktır"


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