RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

AA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:39
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, bugün başkanlık seçimi için yapılan Üst Kurul toplantısını Başkanvekili Orhan Karadaş yönetti.

Yapılan oylamada Ebubekir Şahin, yeniden RTÜK Başkanlığına seçildi, Orhan Karadaş da yeniden Başkanvekili oldu.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZDEN TAVİZ VERMEDİK"

Dört yılı aşkın bir süredir yürüttüğü RTÜK Başkanlığı döneminde hayata geçirilen çalışmalara işaret eden Şahin, "Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik. Milli güvenliğimizi ön planda tutarak, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla geçit vermedik. Toplumsal ve kültürel değerlerimize saygılı yayınlar için mücadele ettik. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerimizi önceleyen yayın içerikleri için sürekli çalıştık" ifadelerini kullandı.

Yaptırım gücünü kullanmayı hep geri plana atarak diyaloğu öncelediklerini dile getiren Şahin, tüm ikaz ve hatırlatmalara rağmen yanlışta ısrar edenlere de "dur" dediklerini belirtti.


Ebubekir Şahin RTÜK

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