RTÜK 'ihmal' çıkardı: FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çiftçilerin tarlalarını ekemediğini söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasını "ihmal" sayarak kanala para cezası verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'nin çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" diyerek elindeki kâğıdı fırlatması ve önündeki bardağa vurmasına ilişkin olarak kanala para cezası verdi.
"RTÜK İHMAL ÇIKARDI"
RTÜK üyesi Okan Konuralp, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV’ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"
Son not: Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV’ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı.— Okan Konuralp (@okonuralp) May 30, 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur! (Son)
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