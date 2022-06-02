RTÜK kolları sıvadı: Muhalife ceza, yandaşa kıyak

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:18

Ülkede faaliyet gösteren radyo ve televizyonları denetlemek ile görevlendirilen ancak ‘iktidarın sopası gibi hareket ettiği’ gerekçesiyle eleştirilen RTÜK “Medyametre-Medya Kullanım Akışkanlıkları” araştırması için harekete geçti.

RTÜK, AKP’ye yakınlığıyla bilinen İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Genar Araştırma Şirketi’ne araştırma için 2 milyon 190 bin TL ödeyecek. Araştırmanın amacı, “Kamuoyunun televizyon izleme ve radyo dinleme alışkanlıkları ile dijital yayın platformu kullanımı, internet ve sosyal medya kullanımlarına ilişkin veri elde etmek” olarak açıklandı. RTÜK’ün Genar’a yaptıracağı araştırma “Medya araçlarına olan güven düzeylerini tespit etmek ve medya kullanım alışkanlıklarında dönemsel olarak meydana gelen değişiklikleri takip etmeyi” amaçlıyor.

RTÜK’ün yaklaşık 2.2 milyon TL maliyetli araştırması kapsamında yapılacak çalışmanın ayrıntıları da paylaşıldı. Araştırma için gerçekleştirilecek anketin, 15 yaş¸ ve üzeri en az 5 bin kişi ile görüşülerek hazırlanacağı belirtildi. Ankette, katılımcılara 50’ye yakın soru sorulacağı ifade edilirken ilk araştırmanın ardından ikinci araştırmanın Temmuz 2022’de, üçüncü araştırmanın Ekim 2022’de, dördüncü araştırmanın ise Ocak 2023’te yaptırılacağı kaydedildi. Araştırma kapsamında sorulacak soru sayısı yaklaşık 50 olacak, soru formunun saha çalışmasında uygulanma süresi de 15 dakikayı bulacak. İlk araştırma ihalenin tamamlanmasının hemen ardından yapılacak, ikinci araştırma dönemi Temmuz 2022, 3. araştırma dönemi Ekim 2022 ve 4. araştırma dönemi ise Ocak 2023 olacak.

ÇALIŞTAYA 2.2 MİLYON TL HARCADI

RTÜK, Yunus Emre Enstitüsü ile Fas, Avusturya, Romanya, Macaristan ve Belçika’da düzenlendiği, “Dijital Çağ'da Medya Okuryazarlığı ve Türkçe” çalıştayları için 2 milyon 245 bin 290 TL harcadı. Viyana’da düzenlenen çalıştay, 632.8 bin TL ile çalıştayların en maliyetlisi olarak kayıtlara geçti.