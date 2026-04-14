RTÜK’ten Şanlıurfa’daki lise saldırısına ilişkin açıklama

14.04.2026 12:53:00
İHA
RTÜK'ten Şanlıurfa'daki lise saldırısına ilişkin açıklama

RTÜK, Şanlıurfa’da bir liseye düzenlenen silahlı saldırı hakkında bilgi kirliliğine yol açılmaması amacıyla yalnızca resmi açıklamaların esas alınması gerektiğini açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan ve 16 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplumsal hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa’da bir eğitim kurumunda yaşanan müessif olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir: Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."

Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski bir öğrencisi olan Ömer Ket adlı şahıs, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Yetkililerden peş peşe yapılan açıklamalarda, yaralı sayısı 16 olduğu ve saldırgan Ket'in intihar ettiğini aktarıldı. Öte yandan saldırganın okula girip önüne gelene ateş açtığı anlar da, okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kızını ve eski eşini katleden saldırganın kaçış görüntüleri ortaya çıktı Zeytinburnu’nda eski eşi Türkan Bildik ve 19 yaşındaki kızı Ceylinaz Şevgin’i tabancayla vurarak öldüren Ercan Ş., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının, barışma teklifini reddeden eski eşini ve araya giren kızını katlettiği belirlendi.
Şanlıurfa'da lisede pompalı tüfekle dehşet saçtı: Görgü tanığı, o anları anlattı Siverek ilçesinde bir lisede silahlı düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaralandı. Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.