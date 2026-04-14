RTÜK’ten Şanlıurfa’daki lise saldırısına ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan ve 16 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplumsal hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa’da bir eğitim kurumunda yaşanan müessif olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir: Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."