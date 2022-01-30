RTÜK Üyesi İlhan Taşcı 'bu da oldu' diyerek isyan etti: ATV kendisini denetleyen isimden telif istedi
RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Twitter paylaşımına ATV tarafından engel getirildiğini açıkladı. Taşcı, "ATV kendisini “denetleyen” RTÜK’ün bir üyesi olarak programının incelenmesi gerektiğine ilişkin paylaşımımdan telif istedi" dedi.
RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, ATV'nin paylaşımı için kendisinden telif istediğini ifade etti.
Twitter hesabından açıklamada bulunan İlhan Taşcı, "Esra Erol ile Müge Anlı için harekete geçmeyen ve tek bir rapor dahi görüştürmeyen RTÜk Başkanı, 'milli ve manevi yayın' genelgesinden sonra bakalım ne yapacak" paylaşımının telif hakkı nedeniyle kaldırıldığını belirtti.
Taşcı, sözkonusu paylaşımının ATV tarafından telif istemesinin ardından kaldırıldığını ifade etti. Taşcı tepkisini, "Bu da oldu! ATV kendisini 'denetleyen' RTÜK’ün bir üyesi olarak 'O daha çok aldattı' içerikli programın incelenmesi gerektiğine ilişkin paylaşımımdan telif istedi! Twittera başvurup videoyu kaldırttı. Dedikleri parasını verin, rezilliğimizi öyle paylaşın! Her şey para için..." sözleriyle dile getirdi.
Bu da oldu!— İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 30, 2022
ATV kendisini “denetleyen” RTÜK’ün bir üyesi olarak “O daha çok aldattı” içerikli programın incelenmesi gerektiğine ilişkin paylaşımımdan telif istedi!
Twittera başvurup videoyu kaldırttı.
Dedikleri parasını verin, rezilliğimizi öyle paylaşın!
Her şey para için... pic.twitter.com/gkjKJ716ka
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