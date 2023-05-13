RTÜK üyesi Taşçı'dan TRT’ye sorular devam ediyor: ‘Seçim günü kuruma giriş için neye göre özel kart hazırlandı?’
Seçim yayınları için ‘kozmik oda’ ve manipülasyon iddialarının ardından RTÜK üyesi İlhan Taşçı TRT’ye sorular sormaya devam ediyor. Talep ettiği randevu TRT tarafından verilmeyen Taşçı ‘özel kart’ iddiasını dile getirerek “Görevli olup özel kartı olmayanlar kuruma neden giremeyecekler?” sorusunu sordu.
TRT’de seçim günü ‘kozmik oda’ ve manipülasyon iddialarının ardından kanal yönetiminden randevu talep eden ancak kendisine randevu verilmeyen RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TRT’ye sorularını sosyal medyadan iletmeye devam ediyor.
“ÖZEL KARTI OLMAYANLAR NEDEN KURUMA GİREMEYECEKLER?”
Taşçı kanalda seçim günü için neden ‘özel kart’ hazırlandığı sorarak şunları paylaştı:
"TRT’de seçim günü kuruma giriş için neden ve neye göre 'özel kart' hazırlandı? Görevli kurum personelinin zaten kurum giriş kartı var. Kurum giriş kartından daha özel bir karta niçin ihtiyaç duyuldu! Görevli olup özel kartı olmayanlar kuruma neden giremeyecekler?
Sayın Zahid Sobacı görevli personelin kurum içindeki belli yerlere erişimi neden sınırlandırılıyor? TRT’nin kapıları kurumun kendi personeline neden kapatılır!? Sorularıma yanıt vermenizi bekliyorum hoş siz daha RTÜK Üyelerine randevu veremiyorsunuz yanıtı nasıl vereceksiniz!?"
1- TRT’de seçim günü kuruma giriş için neden ve neye göre “özel kart” hazırlandı? Görevli kurum personelinin zaten kurum giriş kartı var. Kurum giriş kartından daha özel bir karta niçin ihtiyaç duyuldu! Görevli olup özel kartı olmayanlar kuruma neden giremeyecekler? @TRTKurumsal— İlhan Taşcı (@ilhantasci) May 13, 2023
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