Son dakika... İktidarın sopası RTÜK yine muhalif kanallara ceza yağdırdı!

Son dakika haberi... RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşcı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla RTÜK'ün KRT ve TELE1'e ceza verdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 15:30
Son dakika... İktidarın sopası RTÜK yine muhalif kanallara ceza yağdırdı!
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), muhalif kanallara yönelik tutumunu sürdürüyor. 

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından kanalın ekranlarını karartan RTÜK, bugünkü toplantısında da hem TELE 1'e hem de KRT'ye ceza verdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kurulun aldığı kararı CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Taşcı şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda 'devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı' yayın gerekçesiyle KRT’ye; Forum Hafta Sonu programında 'milli ve manevi değerlere' aykırı değerlendirme savıyla da Tele 1’e %3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi."


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