Son dakika... İktidarın sopası RTÜK yine muhalif kanallara ceza yağdırdı!
Son dakika haberi... RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşcı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla RTÜK'ün KRT ve TELE1'e ceza verdiğini duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), muhalif kanallara yönelik tutumunu sürdürüyor.
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından kanalın ekranlarını karartan RTÜK, bugünkü toplantısında da hem TELE 1'e hem de KRT'ye ceza verdi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Kurulun aldığı kararı CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından duyurdu.
Taşcı şu ifadeleri kullandı:
"RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda 'devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı' yayın gerekçesiyle KRT’ye; Forum Hafta Sonu programında 'milli ve manevi değerlere' aykırı değerlendirme savıyla da Tele 1’e %3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi."
RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda “devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı” yayın gerekçesiyle KRT’ye;— İlhan Taşcı (@ilhantasci) August 9, 2023
Forum Hafta Sonu programında “milli ve manevi değerlere” aykırı değerlendirme savıyla da Tele 1’e %3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüzcüyle aynı evde yaşayan çocuk
- Görüntüleri çeken isim Cumhuriyet’e konuştu
- Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan ekonomik kriz isyanı
- Arzu Sabancı'nın 'Bebek, Nişantaşı' isyanı gündem oldu
- Ünlü oyuncu hastanede satış yaparken görüntülendi
- Dünyada düşüyor, Türkiye'de zirvede
- Naci Görür'den 'Celal Şengör' açıklaması
- Son fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı
- İstifaya hazırlanıyor
- 'Türkiye ile anlaştık'