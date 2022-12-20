RTÜK'ten kritik toplantı: 4 kanal hakkında 7 ayrı yaptırım önerisi gündemde

20 Aralık 2022 Salı, 17:50

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarın toplanıyor. Toplantıda, üst kurul uzmanlarının bazı televizyon ve radyo kanallarına yönelik hazırladığı izleme dosyaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

4 TELEVİZYON KANALINA 7 AYRI CEZA

Edinilen bilgiye göre; HaberTürk TV, FOX TV, Halk TV ve TELE1 kanallarına yönelik toplamda 7 dosya gündeme gelecek.

HaberTürk TV’de Fatih Altaylı’nın, FOX TV’de ise İlker Karagöz’ün sunduğu programlar için ceza önerileri değerlendirilecek. TELE1 TV’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu program ile Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın birlikte yorum yaptığı ‘18 Dakika’ isimli programa ile ilgili ceza önerisi içeren raporlar da gündemde olacak.

Gündemdeki 7 ceza dosyasından üçünün de Halk TV’nin yayınları ile ilgili olduğu öğrenildi. Üç dosyadan bir tanesinde, istenen yaptırımın üst sınırının 5 kez yayın durdurma cezası olduğu belirtildi. Buna göre yayının RTÜK Kanunu’nun 8. maddesinin 1 fıkrasının d bendindeki yayın ilkesini ihlal ettiği iddia edildi.

Ceza önerisinin, yayınlarla ilgili; “Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz” ilkesini ihlal iddiasına dayandırıldığı belirtildi.