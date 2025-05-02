RTÜK'ten KRT TV'ye 'Abdülhamid' incelemesi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, KRT TV'de yayınlanan bir programda Sultan İkinci Abdülhamid'e yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK'ten KRT TV'ye 'Abdülhamid' incelemesi
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ANKA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 16:21

RTÜK, KRT TV'de yayınlanan bir programda Sultan İkinci Abdülhamid'e yönelik kullanılan ifadelerle ilgili inceleme başlattı. 

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Enver Aysever KRT TV'de yaptığı programda Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun dedesi 2'nci Abdülhamid için "Çanakkale zaferinin asıl sahibi dedemdir" sözüne ''Abdülhamid ödlekmiş. Mustafa Kemal olmasaydı hepiniz şimdi maymun gibi dolaşıyor olacaktınız'' şeklinde yanıt vermişti.  

ZİYARETTEN SONRA İNCELEME

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, söz konusu polemikten sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i ziyaret etmişti. Osmanoğlu, aynı gün içerisinde Enver Aysever için “hukuki süreç başlatılmıştır” açıklaması yapmıştı. 


Etiketler: #Abdülhamid #RTÜK #RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

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