Ruhi Su Dostlar Korosu’ndan 46. yılda yeni albüm: Suyun İzi

09 Aralık 2021 Perşembe, 22:34

2021 yılında kuruluşunun 46. yılını kutlayan Ruhi Su Dostlar Korosu, şef Haluk Polat yönetiminde yeni bir albümle bir kez daha müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Koro, “Suyun İzi” adlı bu albümde başta Ruhi Su repertuarından sevilen eserler olmak üzere, Türkçe ve diğer dillerde çok sesli halk müziği eserlerini seslendirdi.

Çalışmalarına 1975 yılında Dostlar Korosu adıyla başlayan ve Ruhi Su’nun ölümünden sonra ustaya saygı amacıyla Ruhi Su Dostlar Korosu adını alan koro, en son 1978 yılında “Semahlar” albümünde Ruhi Su’ya eşlik etmişti.

YUNAN MÜZİĞİNİN GELENEKSEL İSMİ ALEXANDRA GRAVAS DA YER ALDI

36 yıl önce aramızdan ayrılan Ruhi Su’ya bir armağan anlamını da taşıyan “Suyun İzi” albümünde Alexandra Gravas, Emin İgüs, Şuşan Kalataş, Erdem Oral ve Fırat Tanış konuk solist olarak yer alıyor. Avrupa Birliği Sivil Düşün programının desteğiyle tamamlanan albüm, önümüzdeki günlerde dijital platformlarda yayınlanacak.

Ruhi Su Dostlar Korosu, “Suyun İzi” albümünde, geçtiğimiz aylarda yaşama veda eden Mikis Theodorakis’in Omorfi Poli isimli eserini Yunanistan’ın kültür elçisi olarak tanınan kontralto Alexandra Gravas ile birlikte seslendirdi.

Albümde yer alan diğer eserlerden bazıları; O Yar Gelir, Karanfil Suyu Neyler, Zere, Mayro ve Bilmem Şu Feleğin.