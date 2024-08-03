Ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı, 2’si mühürlendi
Zonguldak’ta ekiplerce yapılan saha denetimlerinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 12 maden ocağından 10’u dinamitle patlatılarak kapatıldı. 2’si de mühürlendi.
Zonguldak’ta 29 Temmuz ila 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında il merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik saha denetimleri gerçekleştirildi.
İl merkezinde 7 ve Kilimli ilçesinde 5 olmak üzere toplam 12 ruhsatsız maden ocağı tespit edildi.
Maden ocaklarından 2’si mühürlenerek kapatıldı. 10 ocak ise dinamitle patlatılarak kapatıldı.
Yapılan denetimler sonucu 8 şüpheli şahsa Maden Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Daha önce kapatılmış olan bir ocağın mührünü bozan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
Maden ocaklarında tespit edilen 1 adet havalandırma motoru ile 10 metre profil raya el konuldu.
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