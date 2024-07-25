Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:08
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağında 120 metre ray, 2 vagon, vinç, kürek, kazma, el arabası, 9 ton kömür ele geçirildi.

Söz konusu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzeme, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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