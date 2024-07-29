Ruhsatsız maden ocağında 2 ton kömür, 20 metre ray ele geçirildi
Zonguldak’ta tespit edilen ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 ton kömür, 20 metre ray ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde bir adet sahipli maden ocağı tespit edildi.
Maden ocağında 2 ton kömür ve 20 metre ray ele geçirildi. Söz konusu maden ocağı TTK ekiplerince kapatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi
- Banu Alkan'ın Safiye Soyman'a taziye mesajı tepki çekti
- Kenan Işık hayatını kaybetti
- Memura ikramiye kararı
- 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek...'
- Kafaları karıştıran fotoğraf: Parti mi değiştiriyor?
- Devleti esir alan zorbalık
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- '7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek'
- Kurum’dan yaşlı kadına ‘dilenci’ muamelesi!