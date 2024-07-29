Ruhsatsız maden ocağında 2 ton kömür, 20 metre ray ele geçirildi

Zonguldak’ta tespit edilen ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 ton kömür, 20 metre ray ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:00
Ruhsatsız maden ocağında 2 ton kömür, 20 metre ray ele geçirildi
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde bir adet sahipli maden ocağı tespit edildi.

Maden ocağında 2 ton kömür ve 20 metre ray ele geçirildi. Söz konusu maden ocağı TTK ekiplerince kapatıldı.


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