Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı!
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. Göçük altında kalan bir kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
1 İŞÇİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
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