Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. Göçük altında kalan bir kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:19
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı!
Abone Ol google-news

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

1 İŞÇİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.


göçük haberleri zonguldak haberleri

İlgili Haberler

DSİ içme suyu hattında göçük: 3 işçi öldü!

DSİ içme suyu hattında göçük: 3 işçi öldü!
Organize Sanayi Bölgesi’nde göçük! 2 işçi toprak altında kaldı

Organize Sanayi Bölgesi’nde göçük! 2 işçi toprak altında kaldı
Su kuyusu kazısında göçük... Kepçe operatörü öldü!

Su kuyusu kazısında göçük... Kepçe operatörü öldü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler