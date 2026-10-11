Ruhsatsız silahlara el konuldu! Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kamuoyunda 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanım aparatları ve silahlar ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDELER VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

E.İ. ve Ç.D. isimli şüphelilerden yapılan aramalarda 0,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,30 gram metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 aseton ile uyuşturucu kullanımında kullanıldığı değerlendirilen 2 aparat ele geçirildi.

M.E. ve M.U. isimli şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 31,50 bonzai, 27 parça halinde toplam 27 gram alfa-metilfenetilamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 30 TL bulundu.

ARAMALARDA RUHSATSIZ SİLAHLAR DA BULUNDU

A.Y. isimli şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda 182 sentetik hap, 71,5 gram bonzai, 2 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Aramada ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL bulundu.

S.B. isimli şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda ise 55 gram alfa-metilfenetilamin maddesi, 2 aseton, 7 uyuşturucu hap ve 60,20 gram bonzai ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen E.İ., Ç.D., M.U., M.E., A.Y. ve S.B. isimli 6 şüpheli, yürütülen soruşturma çerçevesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.